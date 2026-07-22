La receta veraniega del miércoles 22 de julio de 2026

La milanesa napolitana es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía argentina. Aunque su nombre remite a la ciudad italiana de Nápoles, lo cierto es que esta preparación nació en Argentina y se convirtió en un verdadero símbolo de la cocina familiar y de bodegón. Su combinación de carne empanada, salsa de tomate, jamón y queso fundido la transformó en una receta irresistible, capaz de reunir generaciones alrededor de la mesa.

La historia más difundida cuenta que la milanesa napolitana fue creada en la década de 1940 por un cocinero de un tradicional restaurante de Buenos Aires llamado Nápoli. Según la leyenda, una milanesa se había quemado durante la cocción y, para evitar desperdiciarla, el chef decidió cubrirla con salsa de tomate, jamón y queso. El resultado fue tan exitoso que pronto comenzó a formar parte del menú habitual y, con el tiempo, se popularizó en todo el país.

Hoy te contamos lo que necesitas para realizar, esta versión del plato tradicional, realizada por Manu Balanzino:

2 filetes de ternera

Queso parmesano

Mozarella fresca

Aceite para freír

Pan rallado grueso

Harina de trigo

Media docena de huevos

Albahaca

Sal fina

Pimienta negra

Y para la salsa de tomate:

Tomates en cubos

2 o 3 cebollas

Aceite de oliva virgen extra

1 cabeza de ajo

Azúcar moreno

Sal

Orégano

Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas.