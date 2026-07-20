La Cámara de Comercio presenta los actos conmemorativos por su 140 aniversario

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga ha presentado este lunes la imagen conmemorativa y el programa de acciones diseñado con motivo de su 140 aniversario, una efeméride que servirá para poner en valor la trayectoria de la institución y su contribución al desarrollo económico y social de Málaga y su provincia.

La presentación, celebrada en el patio de la sede cameral, ha dado a conocer la nueva identidad visual que acompañará a la Cámara durante los próximos meses, así como el lema elegido para articular la campaña: “140 años al servicio de la provincia”.

Este concepto resume el papel desempeñado por la Cámara durante más de un siglo, acompañando a empresas, comercios, autónomos, emprendedores y profesionales y contribuyendo a la creación de oportunidades, el impulso de la actividad económica y la modernización del tejido productivo malagueño.

La campaña busca conectar el legado histórico de la institución con los retos que afrontan actualmente las empresas, entre ellos la innovación, la digitalización, la internacionalización, la formación, el emprendimiento, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad.

En este sentido, el presidente de la Cámara, José Carlos Escribano, ha señalado que "este 140 aniversario es mucho más que una efeméride; es una oportunidad para reconocer el camino recorrido junto al tejido empresarial malagueño y, al mismo tiempo, reafirmar el compromiso de una entidad moderna y cercana como la Cámara con el futuro de las empresas de la provincia".

"La historia de la Cámara es también, en buena medida, la historia del desarrollo económico de Málaga, porque hemos acompañado a varias generaciones de empresarios adaptándonos a cada momento y a cada desafío", ha indicado.

La imagen conmemorativa se incorporará progresivamente a los distintos soportes institucionales y canales de comunicación de la Cámara. Entre las primeras acciones previstas se encuentran la instalación de una lona en la sede, la adaptación de la identidad gráfica en la página web y en las redes sociales y la difusión de contenidos específicos sobre la trayectoria, los servicios y la aportación de la institución a la economía malagueña.

La conmemoración comenzó ayer domingo 19 de julio, coincidiendo con el aniversario de la sesión constituyente de la Cámara celebrada el 19 de julio de 1886. Este lunes se iluminará de rojo la sede de la entidad, así como el Ayuntamiento de Málaga. A esta acción se suman la emisión de contenidos audiovisuales, una campaña en soportes exteriores y digitales y la presencia de la imagen del aniversario en distintos espacios de la ciudad.

A partir del mes de septiembre se intensificará la campaña de comunicación mediante mupis y otros soportes digitales y exteriores, publicidad en prensa, redes sociales y otros canales online. Estas acciones permitirán acercar la historia y la actividad de la Cámara al conjunto de la ciudadanía y reforzar su vínculo con el tejido empresarial.

El programa conmemorativo tendrá uno de sus momentos centrales el próximo 23 de octubre, fecha prevista para la celebración del acto institucional del 140 aniversario, que reunirá a representantes empresariales, institucionales y sociales de la provincia.

A lo largo de estos 140 años, la Cámara de Comercio de Málaga ha evolucionado junto a las empresas y se ha adaptado a las transformaciones económicas y sociales de cada etapa. Desde su función de representación y defensa de los intereses generales del tejido empresarial, la institución ha impulsado servicios, programas y proyectos dirigidos a favorecer la creación de empresas, la empleabilidad, la formación, la innovación y la apertura a nuevos mercados.

Con esta conmemoración, la Cámara reafirma su voluntad de continuar siendo una institución útil, abierta y conectada con el territorio, capaz de acompañar a las empresas malagueñas en sus procesos de crecimiento y transformación y de contribuir al progreso económico y social de toda la provincia.