Las elecciones generales se acercan y los plazos del voto por correo se agotan. En concreto, este jueves 19 de noviembre es el último día que permite el plazo para solicitar el voto por correo. Dicha petición se puede hacer en cualquier oficina de Correos, en persona y con el DNI original.
No obstante, si el elector está enfermo, puede solicitarlo a través de otra persona con autorización notarial y el certificado médico correspondiente. Una vez pedido, la documentación se envía por parte de Correos hasta el 22 de noviembre a la dirección que se haya cumplimentado y que no tiene por qué ser la misma que la de residencia.
Hasta qué día se puede votar por correo: el calendario del 29N
El voto por correo, en cuatro pasos y con sus fechas
Qué hay que hacer para votar por correo el 29N si vives en España, y hasta cuándo.
Pedirlo
Del 6 de octubre al jueves 19 de noviembre
En cualquier oficina de Correos, en persona y con el DNI original. Si estás enfermo, otra persona puede pedirlo por ti con autorización notarial y certificado médico.
Recibirlo
Se envía del 9 al 22 de noviembre
Llega por correo certificado a la dirección que hayas dado. Lo firmas tú; si no estás, lo recoges en la oficina.
Votar y enviarlo
Hasta el miércoles 25 de noviembre
Papeleta en su sobre, cerrado. Ese sobre y el certificado, en el sobre dirigido a tu mesa. Se envía certificado desde Correos, sin pagar sello.
Se cuenta en tu mesa
Domingo 29 de noviembre, a las 20:00
El presidente mete los votos por correo en la urna al cerrar la votación. Lo que llega después ya no cuenta.
Si pides el voto por correo, ya no puedes votar en el colegio: el censo te marca como votante por correo.
FUENTE: LOREG, RD 806/2026 Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL · ELABORACIÓN: ONDA CERO
El calendario de los comicios marca el miércoles 25 de noviembre como el día límite para entregar el voto por correo en una oficina de Correos, de manera personal o a una persona autorizada. Los sobres en los buzones no serán considerados válidos.
Posteriormente, Correos guarda los sobres, los lleva a las mesas electorales a las 9:00 horas del mismo 29 de noviembre y el presidente de la propia mesa mete los votos por correo en la urna al cerrarse la votación.
Los programas electorales de los grandes partidos
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- Claves del programa electoral de Podemos: bajar un 40% los alquileres, salir de la OTAN, jornada de 30 horas y camino a una república
Comparador de los programas del 29N
Elecciones generales 29N Hemos resumido 3.142 propuestas de PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, PNV, BNG y CC. Elige un tema y compara qué plantea cada uno: Resúmenes de Onda Cero a partir de los programas electorales oficiales, con la página del programa en la que aparece cada propuesta. Actualizado el 16 de noviembre de 2026.
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