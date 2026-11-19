Las elecciones generales se acercan y los plazos del voto por correo se agotan. En concreto, este jueves 19 de noviembre es el último día que permite el plazo para solicitar el voto por correo. Dicha petición se puede hacer en cualquier oficina de Correos, en persona y con el DNI original.

No obstante, si el elector está enfermo, puede solicitarlo a través de otra persona con autorización notarial y el certificado médico correspondiente. Una vez pedido, la documentación se envía por parte de Correos hasta el 22 de noviembre a la dirección que se haya cumplimentado y que no tiene por qué ser la misma que la de residencia.

Hasta qué día se puede votar por correo: el calendario del 29N

El voto por correo, en cuatro pasos y con sus fechas Qué hay que hacer para votar por correo el 29N si vives en España, y hasta cuándo. 1 Pedirlo Del 6 de octubre al jueves 19 de noviembre En cualquier oficina de Correos, en persona y con el DNI original. Si estás enfermo, otra persona puede pedirlo por ti con autorización notarial y certificado médico. 2 Recibirlo Se envía del 9 al 22 de noviembre Llega por correo certificado a la dirección que hayas dado. Lo firmas tú; si no estás, lo recoges en la oficina. 3 Votar y enviarlo Hasta el miércoles 25 de noviembre Papeleta en su sobre, cerrado. Ese sobre y el certificado, en el sobre dirigido a tu mesa. Se envía certificado desde Correos, sin pagar sello. 4 Se cuenta en tu mesa Domingo 29 de noviembre, a las 20:00 El presidente mete los votos por correo en la urna al cerrar la votación. Lo que llega después ya no cuenta. Si pides el voto por correo, ya no puedes votar en el colegio: el censo te marca como votante por correo. FUENTE: LOREG, RD 806/2026 Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL · ELABORACIÓN: ONDA CERO

El calendario de los comicios marca el miércoles 25 de noviembre como el día límite para entregar el voto por correo en una oficina de Correos, de manera personal o a una persona autorizada. Los sobres en los buzones no serán considerados válidos.

Posteriormente, Correos guarda los sobres, los lleva a las mesas electorales a las 9:00 horas del mismo 29 de noviembre y el presidente de la propia mesa mete los votos por correo en la urna al cerrarse la votación.

Los programas electorales de los grandes partidos

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