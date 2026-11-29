Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Zarautz estaban llamados a votar 19.527 electores, 722 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Zarautz, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Zarautz vota en la circunscripción de Gipuzkoa, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Zarautz?

EH Bildu quedó primero en Zarautz en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 32,9 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PNV, con el 32,5 % y 4.221 votos. Los separaron 52 votos. Le siguieron el PSOE (17,0 %), Sumar (8,5 %) y el PP (6,7 %).

La participación llegó al 71,7 %, 4,3 puntos más que la provincial (67,4 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que más votó de los 21 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue Luke Uribe-Etxebarria Apalategi, del PNV, con 4.384 votos.

El historial electoral de Zarautz

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PNV.

El Ayuntamiento de Zarautz

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PNV, que sacó 10 de los 21 concejales. La alcaldía la ocupa Xabier Txurruka Fernandez, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: