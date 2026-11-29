Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En la provincia de Gipuzkoa estaban llamados a votar 597.873 electores, 36.034 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Gipuzkoa a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Gipuzkoa elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Gipuzkoa?

EH Bildu quedó primero en la provincia de Gipuzkoa en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 31,2 % de los votos válidos y 2 de los 6 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 23,3 % y 87.709 votos, 7,9 puntos menos. Le siguieron el PNV (22,6 %), Sumar (10,6 %) y el PP (8,7 %). Los 6 escaños se repartieron así: EH Bildu, 2; el PSOE, 2, y el PNV, 2. A Sumar le faltaron 2.433 votos para quitarle el último escaño al PNV.

La participación fue del 64,7 %, 1,9 puntos por debajo de la media española (66,6 %). EH Bildu fue primero en 77 de los 88 municipios, y el PSOE, en 6.

El Senado en la provincia de Gipuzkoa

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 de EH Bildu y 1 del PNV. Quien más votos recibió fue Gorka Elejabarrieta Díaz (EH Bildu), con 118.906 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Gipuzkoa

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PNV.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: