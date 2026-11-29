España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En el País Vasco estaban llamados a votar 1.824.918 electores. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en el País Vasco a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

El País Vasco reparte 18 diputados entre sus 3 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en el País Vasco?

El PSOE quedó primero en el País Vasco en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 25,3 % de los votos válidos y 5 de los 18 diputados que se eligen en la comunidad.

Por detrás quedó el PNV, con el 24,0 % y 277.289 votos. Los separaron 14.643 votos. Después vinieron EH Bildu (23,9 %), el PP (11,6 %) y Sumar (11,1 %). En el conjunto de la comunidad, los 18 diputados quedaron así: el PSOE, 5; el PNV, 5; EH Bildu, 5; el PP, 2, y Sumar, 1.

La participación fue del 65,1 %, 1,5 puntos por debajo de la media española (66,6 %). Cada provincia la ganó un partido distinto: el PSOE, EH Bildu y el PNV.

El Senado en el País Vasco

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 12 senadores: 4 del PSOE, 4 de EH Bildu y 4 del PNV.

Quién había ganado antes en el País Vasco

Hasta las de 2023, el PSOE no había vuelto a ganar unas generales en el País Vasco desde las de 2008: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PNV.

El gobierno del País Vasco

En las últimas autonómicas, el 21 de abril de 2024, ganó el PNV, con 27 de los 75 escaños. Actualmente, preside el gobierno autonómico Imanol Pradales (PNV), al frente de una coalición de PNV y PSE-EE con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: