Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Zaragoza estaban llamados a votar 538.565 electores, 23.147 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Zaragoza:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Zaragoza vota en la circunscripción de su provincia, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Zaragoza?

El PP quedó primero en Zaragoza en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 36,1 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 30,2 % y 109.015 votos, 5,8 puntos menos. Le siguieron Vox (14,6 %) y Sumar (14,6 %).

Votó el 72,5 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (72,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. De los 12 distritos, el PP ganó en 7 y el PSOE, en 5.

El historial electoral de Zaragoza

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 15 de los 31 concejales. La alcaldía la ocupa Natalia Chueca, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: