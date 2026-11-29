España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la provincia de Zaragoza para estas generales es de 760.995 electores, 31.027 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Zaragoza, que se actualizan durante el escrutinio:

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El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Zaragoza elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en la provincia de Zaragoza en las generales de 2023

En la provincia de Zaragoza, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 36,0 % de los votos válidos y 3 de los 7 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 30,8 % (159.858 votos), a 5,2 puntos. Después vinieron Vox (15,3 %) y Sumar (13,5 %). Los 7 escaños se repartieron así: el PP, 3; el PSOE, 2; Vox, 1, y Sumar, 1. El último se lo llevó el PP; al PSOE le habrían bastado 26.919 votos más para quedárselo.

La participación fue del 70,7 %, 4,1 puntos por encima de la media española (66,6 %). Por municipios, el PP ganó en 171 de los 293 y el PSOE, en 112.

Los senadores elegidos en la provincia de Zaragoza en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Luisa Fernanda Rudi Úbeda (PP), con 191.671 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Zaragoza

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: