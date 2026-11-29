Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Aragón para estas generales es de 1.043.208 electores. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Aragón a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Aragón reparte 13 diputados entre sus 3 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Aragón?

En Aragón, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 36,3 % de los votos válidos y 7 de los 13 diputados que se eligen en la comunidad.

El PSOE quedó segundo, con el 31,1 % (222.391 votos), a 5,1 puntos. Le siguieron Vox (14,6 %) y Sumar (12,3 %). En el conjunto de la comunidad, los 13 diputados quedaron así: el PP, 7; el PSOE, 4; Vox, 1, y Sumar, 1.

La participación fue del 70,7 %, 4,1 puntos por encima de la media española (66,6 %). El PP ganó en las 3 provincias.

Los senadores elegidos en Aragón en 2023

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 12 senadores: 9 del PP y 3 del PSOE.

El historial electoral de Aragón

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El gobierno de Aragón

En las últimas autonómicas, el 8 de febrero de 2026, ganó el PP, con 26 de los 67 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Jorge Azcón (PP), al frente de una coalición de PP y Vox con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: