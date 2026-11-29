España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Zamora para estas generales es de 54.138 electores, 5.024 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Zamora, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Zamora vota en la circunscripción de su provincia, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Zamora?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Zamora, con el 42,0 % de los votos válidos.

Por detrás, a 8,4 puntos, quedó el PSOE, con el 33,6 % y 11.404 votos. Después vinieron Vox (12,3 %) y Sumar (6,9 %).

La participación llegó al 69,6 %, 2,8 puntos menos que la provincial (72,4 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Zamora

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Zamora desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Zamora

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de IU, que sacó 10 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Francisco Guarido, de esa misma lista. En Castilla y León, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: