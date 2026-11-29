España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de la provincia de Zamora para estas generales es de 162.260 electores, 24.120 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Zamora:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Zamora elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en la provincia de Zamora en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Zamora, con el 44,7 % de los votos válidos y 2 de los 3 diputados.

Por detrás, a 12,2 puntos, quedó el PSOE, con el 32,5 % y 33.601 votos. Le siguieron Vox (13,2 %) y Sumar (5,6 %). Los 3 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 1. El último se lo llevó el PP; a Vox le habrían bastado 9.447 votos más para quedárselo.

La participación fue del 64,2 %, 2,4 puntos por debajo de la media española (66,6 %). Los residentes en el extranjero eran el 12,8 % del censo (20.839 personas) y votó el 8,4 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 72,4 %. El PP fue primero en 210 de los 248 municipios, y el PSOE, en 38.

Los senadores elegidos en la provincia de Zamora en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue José María Barrios Tejero (PP), con 45.476 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Zamora

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en la provincia de Zamora: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: