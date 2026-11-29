Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Castilla y León para estas generales es de 2.106.553 electores. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Castilla y León, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Castilla y León reparte 31 diputados entre sus 9 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Castilla y León

El PP quedó primero en Castilla y León en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,5 % de los votos válidos y 18 de los 31 diputados que se eligen en la comunidad.

El PSOE se quedó en el 32,3 % (462.788 votos), 9,2 puntos por debajo. Después vinieron Vox (13,8 %) y Sumar (7,0 %). En el conjunto de la comunidad, los 31 diputados quedaron así: el PP, 18; el PSOE, 12, y Vox, 1.

Votó el 69,4 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP ganó en las 9 provincias.

Los senadores elegidos en Castilla y León en 2023

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 36 senadores: 27 del PP y 9 del PSOE.

Quién había ganado antes en Castilla y León

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Castilla y León: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

¿Quién gobierna Castilla y León?

En las últimas autonómicas, el 15 de marzo de 2026, ganó el PP, con 33 de los 82 escaños. Actualmente, preside el gobierno autonómico Alfonso Fernández Mañueco (PP), al frente de una coalición de PP y Vox con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: