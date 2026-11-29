Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Vitoria-Gasteiz para estas generales es de 201.018 electores, 7.272 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Vitoria-Gasteiz:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Vitoria-Gasteiz vota en la circunscripción de Araba/Álava, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Vitoria-Gasteiz?

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Vitoria-Gasteiz, con el 29,8 % de los votos válidos.

Por detrás, a 9,9 puntos, quedó el PP, con el 19,9 % y 24.839 votos. Le siguieron EH Bildu (16,7 %), el PNV (14,3 %) y Sumar (13,5 %).

Votó el 66,5 % del censo, 0,7 puntos menos que en el conjunto de la provincia (67,2 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Vitoria-Gasteiz

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Vitoria-Gasteiz: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la de EH Bildu, con 7 de los 27 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Maider Etxebarria García, del PSE-EE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: