España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En la provincia de Araba/Álava estaban llamados a votar 267.326 electores, 10.366 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Araba/Álava a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Araba/Álava elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Araba/Álava?

En la provincia de Araba/Álava, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 27,7 % de los votos válidos y 1 de los 4 diputados.

EH Bildu se quedó en el 19,5 % (32.987 votos), 8,2 puntos por debajo. Después vinieron el PP (17,9 %), el PNV (16,6 %) y Sumar (12,7 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PSOE, 1; EH Bildu, 1; el PP, 1, y el PNV, 1. A Sumar le faltaron 6.515 votos para quitarle el último escaño al PNV.

La participación fue del 65,5 %, 1,1 puntos por debajo de la media española (66,6 %). El PSOE ganó en el conjunto de la provincia, pero EH Bildu fue el más votado en más municipios: 20 de 51, por 9 del PSOE.

Los senadores elegidos en la provincia de Araba/Álava en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PSOE y 1 de EH Bildu. Quien más votos recibió fue Julia María Liberal Liberal (PSOE), con 45.868 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Araba/Álava

Antes de 2023, el PSOE no ganaba unas generales en la provincia de Araba/Álava desde las de 2008; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PNV.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: