Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de El Viso del Alcor para estas generales es de 15.164 electores, 80 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en El Viso del Alcor a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

El Viso del Alcor vota en la circunscripción de Sevilla, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en El Viso del Alcor en las generales de 2023

En El Viso del Alcor, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 35,9 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 31,4 % y 3.148 votos, 4,5 puntos menos. Después vinieron Vox (16,3 %) y Sumar (13,2 %).

Votó el 70,0 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (70,2 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en El Viso del Alcor

Con las de 2023, el PSOE había ganado en El Viso del Alcor las 14 últimas elecciones generales, desde las de 1982.

Las municipales de 2023 en El Viso del Alcor

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, que logró 13 de los 17 concejales y la mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Gabriel Antonio Santos Bonilla, de esa misma candidatura. En Andalucía, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: