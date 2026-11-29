Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Andalucía estaban llamados a votar 6.847.799 electores. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Andalucía a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Andalucía reparte 60 diputados entre sus 8 provincias, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Andalucía?

En Andalucía, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 36,4 % de los votos válidos y 25 de los 61 diputados que se eligen en la comunidad.

Por detrás, a 2,9 puntos, quedó el PSOE, con el 33,5 % y 1.467.501 votos. Después vinieron Vox (15,3 %) y Sumar (12,0 %). En el conjunto de la comunidad, los 61 diputados quedaron así: el PP, 25; el PSOE, 21; Vox, 9, y Sumar, 6.

La participación fue del 66,6 %, la misma que en el conjunto de España (66,6 %). Por provincias, el PP ganó en 7 y el PSOE, en 1.

El Senado en Andalucía

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 32 senadores: 21 del PP y 11 del PSOE.

Quién había ganado antes en Andalucía

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Andalucía desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El gobierno de Andalucía

En las últimas autonómicas, el 17 de mayo de 2026, ganó el PP, con 53 de los 109 escaños. Actualmente, preside el gobierno autonómico Juanma Moreno (PP), al frente de una coalición de PP y Vox con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: