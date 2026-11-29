Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En la provincia de Sevilla estaban llamados a votar 1.607.023 electores, 43.795 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Sevilla:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Sevilla elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Sevilla

En la provincia de Sevilla, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 36,6 % de los votos válidos y 5 de los 12 diputados.

Por detrás, a 3,2 puntos, quedó el PP, con el 33,4 % y 353.663 votos. Después vinieron Sumar (14,0 %) y Vox (13,3 %). Los 12 escaños se repartieron así: el PSOE, 5; el PP, 4; Sumar, 2, y Vox, 1. A Vox le faltaron 7.659 votos para quitarle el último escaño a Sumar.

Votó el 68,7 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Por municipios, el PSOE ganó en 84 de los 106 y el PP, en 18.

El Senado en la provincia de Sevilla

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PSOE y 1 del PP. Quien más votos recibió fue Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), con 382.095 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Sevilla

El PSOE ganó en la provincia de Sevilla las 16 elecciones generales celebradas entre 1977 y 2023.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: