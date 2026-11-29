Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Villanueva de la Serena estaban llamados a votar 20.883 electores, 469 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Villanueva de la Serena:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Villanueva de la Serena vota en la circunscripción de Badajoz, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Villanueva de la Serena?

El PSOE quedó primero en Villanueva de la Serena en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 39,5 % de los votos válidos.

Por detrás, a 2,3 puntos, quedó el PP, con el 37,3 % y 5.472 votos. Le siguieron Vox (14,0 %) y Sumar (7,0 %).

La participación, del 73,6 %, estuvo en línea con la provincial (73,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Villanueva de la Serena

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Villanueva de la Serena: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, que logró 14 de los 21 concejales y la mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Ana Belén Fernández González, de esa misma candidatura. En Extremadura, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: