Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Extremadura para estas generales es de 891.689 electores. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Extremadura:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Extremadura reparte 9 diputados entre sus 2 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Extremadura

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Extremadura, con el 39,1 % de los votos válidos y 4 de los 9 diputados que se eligen en la comunidad.

Por detrás quedó el PP, con el 37,9 % y 237.701 votos. La diferencia entre los dos fue de 7.464 votos. Después vinieron Vox (13,6 %) y Sumar (6,9 %). En el conjunto de la comunidad, los 9 diputados quedaron así: el PSOE, 4; el PP, 4, y Vox, 1.

La participación fue del 71,7 %, 5,1 puntos por encima de la media española (66,6 %). El PSOE ganó en las 2 provincias.

Los senadores elegidos en Extremadura en 2023

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 8 senadores: 4 del PSOE y 4 del PP.

Las generales anteriores en Extremadura

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Extremadura cambió de manos 7 veces en las 16 generales celebradas. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Extremadura: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El gobierno de Extremadura

En las últimas autonómicas, el 21 de diciembre de 2025, ganó el PP, con 29 de los 65 escaños. Actualmente, preside el gobierno autonómico María Guardiola (PP), al frente de una coalición de PP y Vox con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: