Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de la provincia de Badajoz para estas generales es de 552.083 electores, 13.146 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Badajoz, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Badajoz elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Badajoz?

El PSOE quedó primero en la provincia de Badajoz en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 39,2 % de los votos válidos y 2 de los 5 diputados.

Por detrás quedó el PP, con el 37,8 % y 148.068 votos. La diferencia entre los dos fue de 5.405 votos. Después vinieron Vox (13,7 %) y Sumar (6,8 %). Los 5 escaños se repartieron así: el PSOE, 2; el PP, 2, y Vox, 1. El último se lo llevó Vox; al PSOE le habrían bastado 7.004 votos más para quedárselo.

La participación fue del 72,3 %, 5,7 puntos por encima de la media española (66,6 %). Por municipios, el PSOE ganó en 130 de los 165 y el PP, en 35.

El Senado en la provincia de Badajoz

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 2 del PSOE y 2 del PP. Quien más votos recibió fue Rafael Damián Lemus Rubiales (PSOE), con 151.087 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Badajoz

En 2023, la provincia eligió 5 diputados; en 1977 eran 7. Entre 1977 y 2023, el primer puesto en la provincia de Badajoz cambió de manos 7 veces en las 16 generales celebradas. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en la provincia de Badajoz: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: