España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Vélez-Málaga estaban llamados a votar 68.319 electores, 3.087 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Vélez-Málaga a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Vélez-Málaga vota en la circunscripción de Málaga, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Vélez-Málaga

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Vélez-Málaga, con el 39,1 % de los votos válidos.

Por detrás, a 11,4 puntos, quedó el PSOE, con el 27,7 % y 11.272 votos. Le siguieron Vox (20,2 %) y Sumar (10,5 %).

La participación llegó al 65,9 %, 1,3 puntos menos que la provincial (67,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Vélez-Málaga

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Vélez-Málaga desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Vélez-Málaga?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 9 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Jesús María Claros López, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: