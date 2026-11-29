Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de la provincia de Málaga para estas generales es de 1.293.025 electores, 74.237 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Málaga, que se actualizan durante el escrutinio:

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El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Málaga elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en la provincia de Málaga en las generales de 2023

En la provincia de Málaga, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,3 % de los votos válidos y 5 de los 11 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 30,3 % y 239.172 votos, 8 puntos menos. Después vinieron Vox (16,5 %) y Sumar (12,3 %). Los 11 escaños se repartieron así: el PP, 5; el PSOE, 3; Vox, 2, y Sumar, 1. El último se lo llevó el PP; al PSOE le habrían bastado 2.429 votos más para quedárselo.

La participación fue del 64,4 %, 2,2 puntos por debajo de la media española (66,6 %). El PP ganó en el conjunto de la provincia, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 53 de 103, por 47 del PP.

Los senadores elegidos en la provincia de Málaga en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue José Alberto Armijo Navas (PP), con 304.853 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Málaga

En 2023, la provincia eligió 11 diputados; en 1977 eran 8. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Málaga desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: