España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Valladolid estaban llamados a votar 253.007 electores, 10.963 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Valladolid, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Valladolid vota en la circunscripción de su provincia, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Valladolid?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Valladolid, con el 40,4 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 34,6 % y 62.120 votos, 5,8 puntos menos. Le siguieron Vox (13,3 %) y Sumar (9,3 %).

La participación llegó al 75,4 %, 0,7 puntos menos que la provincial (76,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Valladolid

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Valladolid desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Valladolid

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 11 de los 27 concejales, los mismos que el PP. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Jesús Julio Carnero García, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: