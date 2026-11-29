Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de la provincia de Valladolid para estas generales es de 440.227 electores, 17.811 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Valladolid a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Valladolid elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Valladolid

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Valladolid, con el 40,8 % de los votos válidos y 2 de los 5 diputados.

El PSOE se quedó en el 32,8 % (103.596 votos), 8,1 puntos por debajo. Después vinieron Vox (15,2 %) y Sumar (8,9 %). Los 5 escaños se repartieron así: el PP, 2; el PSOE, 2, y Vox, 1. El último se lo llevó Vox; al PP le habrían bastado 14.675 votos más para quedárselo.

La participación fue del 74,0 %, 7,4 puntos por encima de la media española (66,6 %). Por municipios, el PP ganó en 188 de los 225 y el PSOE, en 32.

Los senadores elegidos en la provincia de Valladolid en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Jesús Julio Carnero García (PP), con 130.827 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Valladolid

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Valladolid desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: