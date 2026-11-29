España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de València para estas generales es de 625.927 electores, 44.877 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en València, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

València vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en València en las generales de 2023

El PP quedó primero en València en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 36,5 % de los votos válidos.

Por detrás, a 7,1 puntos, quedó el PSOE, con el 29,5 % y 127.888 votos. Le siguieron Compromís-Sumar (17,7 %) y Vox (14,1 %).

Votó el 76,1 % del censo, 1,3 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. De los 19 distritos, el PP ganó en 13 y el PSOE, en 6. Donde más se votó fue en Pla del Real, y donde menos, en Poblats Marítims.

Las generales anteriores en València

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en València desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de València

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 13 de los 33 concejales. La alcaldía la ocupa María José Catalá, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: