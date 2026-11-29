España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Utrera para estas generales es de 42.861 electores, 743 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Utrera a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Utrera vota en la circunscripción de Sevilla, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Utrera?

En Utrera, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 36,1 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PP, con el 34,2 % y 9.138 votos. La diferencia entre los dos fue de 524 votos. Después vinieron Vox (16,2 %) y Sumar (10,5 %).

La participación llegó al 65,9 %, 4,2 puntos menos que la provincial (70,2 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Utrera

El PSOE ganó en Utrera las 16 elecciones generales celebradas entre 1977 y 2023.

El Ayuntamiento de Utrera

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 13 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Francisco de Paula Jiménez Morales, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: