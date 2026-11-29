España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Torrevieja estaban llamados a votar 46.515 electores, 3.281 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Torrevieja:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Torrevieja vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Torrevieja

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Torrevieja, con el 38,1 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 31,3 % (7.736 votos), 6,8 puntos por debajo. Después vinieron Vox (19,0 %) y Compromís-Sumar (9,7 %).

Votó el 60,3 % del censo, 11,4 puntos menos que en el conjunto de la provincia (71,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que menos votó de los 38 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más.

El historial electoral de Torrevieja

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Torrevieja desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Torrevieja?

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 16 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Eduardo Dolón Sánchez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: