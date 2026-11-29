Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Torrent estaban llamados a votar 65.346 electores, 1.531 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Torrent a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Torrent vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Torrent?

En Torrent, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,2 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 31,7 % (13.814 votos), a 2,5 puntos. Después vinieron Vox (19,4 %) y Compromís-Sumar (12,6 %).

Votó el 72,0 % del censo, 2,9 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Torrent

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Torrent desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Torrent

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 10 de los 25 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Amparo Folgado Tonda, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: