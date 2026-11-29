Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Torremolinos para estas generales es de 49.458 electores, 2.420 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Torremolinos:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Torremolinos vota en la circunscripción de Málaga, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Torremolinos?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Torremolinos, con el 43,3 % de los votos válidos.

Por detrás, a 16,9 puntos, quedó el PSOE, con el 26,5 % y 8.030 votos. Después vinieron Vox (15,5 %) y Sumar (11,4 %).

Votó el 66,9 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (67,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 20 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PP sacó su porcentaje más alto.

Las generales anteriores en Torremolinos

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Torremolinos desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Torremolinos

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 17 de los 25 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Margarita del Cid, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: