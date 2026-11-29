Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Tomares estaban llamados a votar 20.612 electores, 392 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Tomares, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Tomares vota en la circunscripción de Sevilla, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Tomares en las generales de 2023

El PP quedó primero en Tomares en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 45,8 % de los votos válidos.

Por detrás, a 19,3 puntos, quedó el PSOE, con el 26,5 % y 3.978 votos. Después vinieron Vox (13,2 %) y Sumar (12,2 %).

Votó el 77,8 % del censo, 7,7 puntos más que en el conjunto de la provincia (70,2 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que más votó de los 38 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, y también donde el PP sacó su porcentaje más alto.

Las generales anteriores en Tomares

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Tomares cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Tomares: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Tomares?

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 13 de los 21 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está José María Soriano Martín, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: