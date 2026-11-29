Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Toledo para estas generales es de 67.603 electores, 3.496 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Toledo a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Toledo vota en la circunscripción de su provincia, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Toledo?

En Toledo, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 40,4 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 29,9 % (14.352 votos), a 10,5 puntos. Le siguieron Vox (16,9 %) y Sumar (10,9 %).

Votó el 77,2 % del censo, 3,3 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Toledo

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Toledo desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Toledo

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 11 de los 25 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Carlos Velázquez Romo, del PP. En Castilla-La Mancha, la presidencia es de otro partido: el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: