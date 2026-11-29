España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Castilla-La Mancha para estas generales es de 1.631.815 electores. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Castilla-La Mancha a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Castilla-La Mancha reparte 21 diputados entre sus 5 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Castilla-La Mancha en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Castilla-La Mancha, con el 38,9 % de los votos válidos y 10 de los 21 diputados que se eligen en la comunidad.

El segundo puesto fue para el PSOE: 34,2 % y 391.503 votos, 4,8 puntos menos. Le siguieron Vox (17,8 %) y Sumar (7,4 %). En el conjunto de la comunidad, los 21 diputados quedaron así: el PP, 10; el PSOE, 8, y Vox, 3.

La participación fue del 73,0 %, 6,4 puntos por encima de la media española (66,6 %). El PP ganó en las 5 provincias.

Los senadores elegidos en Castilla-La Mancha en 2023

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 20 senadores: 15 del PP y 5 del PSOE.

El historial electoral de Castilla-La Mancha

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Castilla-La Mancha desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El gobierno de Castilla-La Mancha

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PSOE, con 17 de los 33 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Emiliano García-Page (PSOE), que gobierna en solitario y con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: