Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En la provincia de Ciudad Real estaban llamados a votar 393.437 electores, 7.859 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Ciudad Real a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Ciudad Real elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Ciudad Real

El PP quedó primero en la provincia de Ciudad Real en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 40,5 % de los votos válidos y 2 de los 5 diputados.

Por detrás, a 5,2 puntos, quedó el PSOE, con el 35,4 % y 100.102 votos. Le siguieron Vox (16,3 %) y Sumar (6,2 %). Los 5 escaños se repartieron así: el PP, 2; el PSOE, 2, y Vox, 1. Al PP le faltaron 23.430 votos para quitarle el último escaño a Vox.

Votó el 73,3 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 54 de los 102 municipios, y el PSOE, en 48.

Los senadores elegidos en la provincia de Ciudad Real en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Rosa María Romero Sánchez (PP), con 117.847 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Ciudad Real

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en la provincia de Ciudad Real cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Ciudad Real desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: