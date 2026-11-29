Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En la provincia de Toledo estaban llamados a votar 569.611 electores, 15.774 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Toledo:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Toledo elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Toledo

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Toledo, con el 37,8 % de los votos válidos y 3 de los 6 diputados.

Por detrás, a 5,3 puntos, quedó el PSOE, con el 32,6 % y 126.072 votos. Le siguieron Vox (19,6 %) y Sumar (8,2 %). Los 6 escaños se repartieron así: el PP, 3; el PSOE, 2, y Vox, 1. A Sumar le faltaron 16.969 votos para quitarle el último escaño al PP.

Votó el 72,4 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 130 de los 204 municipios, y el PSOE, en 71.

El Senado en la provincia de Toledo

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Vicente Tirado Ochoa (PP), con 152.356 votos.

El historial electoral de la provincia de Toledo

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Toledo desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: