Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Teruel para estas generales es de 28.358 electores, 1.457 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Teruel a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Teruel vota en la circunscripción de su provincia, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Teruel en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Teruel, con el 37,6 % de los votos válidos.

Por detrás, a 15,2 puntos, quedó el PSOE, con el 22,4 % y 4.370 votos. Después vinieron Teruel Existe (20,2 %), Vox (13,8 %) y Sumar (4,6 %).

Votó el 73,4 % del censo, 1,8 puntos menos que en el conjunto de la provincia (75,2 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Teruel

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido Teruel Existe.

Las municipales de 2023 en Teruel

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 11 de los 21 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Emma Buj Sánchez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: