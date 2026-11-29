Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En la provincia de Teruel estaban llamados a votar 106.254 electores, 5.900 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Teruel, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Teruel elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en la provincia de Teruel en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Teruel, con el 35,0 % de los votos válidos y 2 de los 3 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 29,3 % y 22.226 votos, 5,7 puntos menos. Le siguieron Teruel Existe (14,9 %), Vox (13,1 %) y Sumar (5,4 %). Los 3 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 1. A Teruel Existe le faltaron 1.946 votos para quitarle el último escaño al PP.

La participación fue del 72,0 %, 5,4 puntos por encima de la media española (66,6 %). El PP fue primero en 154 de los 236 municipios, y el PSOE, en 72.

El Senado en la provincia de Teruel

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Emma Buj Sánchez (PP), con 27.056 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Teruel

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido Teruel Existe.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: