Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Talavera de la Reina estaban llamados a votar 64.968 electores, 2.327 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Talavera de la Reina:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Talavera de la Reina vota en la circunscripción de Toledo, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Talavera de la Reina?

El PP quedó primero en Talavera de la Reina en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 38,4 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 33,8 % y 14.848 votos, 4,7 puntos menos. Le siguieron Vox (19,0 %) y Sumar (7,0 %).

Votó el 71,5 % del censo, 2,5 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Talavera de la Reina

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Talavera de la Reina desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Talavera de la Reina

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 12 de los 25 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa José Julián Gregorio, del PP. La presidencia de Castilla-La Mancha es de otro partido, el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: