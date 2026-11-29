España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Soria para estas generales es de 32.114 electores, 2.419 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Soria a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Soria vota en la circunscripción de su provincia, que elige 2 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Soria

En Soria, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 33,4 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 31,0 % (6.420 votos), a 2,5 puntos. Después vinieron Soria ¡Ya! (23,3 %), Vox (7,8 %) y Sumar (3,5 %).

Votó el 71,2 % del censo, 2,5 puntos menos que en el conjunto de la provincia (73,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Soria

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Soria: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Soria?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, con 12 de los 21 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Javier Antón Cacho, de esa misma candidatura. En Castilla y León, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: