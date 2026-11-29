Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la provincia de Soria para estas generales es de 77.074 electores, 9.064 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Soria a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Soria elige 2 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Soria?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Soria, con el 37,2 % de los votos válidos y 1 de los 2 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 29,5 % (14.966 votos), a 7,7 puntos. Le siguieron Soria ¡Ya! (19,1 %), Vox (9,8 %) y Sumar (3,4 %). Los 2 escaños se repartieron así: el PP, 1, y el PSOE, 1. El último se lo llevó el PSOE; a Soria ¡Ya! le habrían bastado 5.270 votos más para quedárselo.

Votó el 67,5 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 154 de los 183 municipios, y el PSOE, en 24.

Los senadores elegidos en la provincia de Soria en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue José Manuel Hernando García (PP), con 18.456 votos.

El historial electoral de la provincia de Soria

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Soria desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: