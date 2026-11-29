España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Sevilla para estas generales es de 561.407 electores, 26.633 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Sevilla:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Sevilla vota en la circunscripción de su provincia, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Sevilla

En Sevilla, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 37,3 % de los votos válidos.

Por detrás, a 3,6 puntos, quedó el PSOE, con el 33,6 % y 126.272 votos. Le siguieron Sumar (14,2 %) y Vox (12,3 %).

La participación llegó al 71,6 %, 1,5 puntos más que la provincial (70,2 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. De los 11 distritos, el PP ganó en 7 y el PSOE, en 4. Donde más se votó fue en Los Remedios, y donde menos, en Cerro-Amate.

El historial electoral de Sevilla

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Sevilla desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Sevilla?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 14 de los 31 concejales. Al frente del Ayuntamiento está José Luis Sanz, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: