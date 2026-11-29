España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Segovia para estas generales es de 40.097 electores, 1.840 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Segovia a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Segovia vota en la circunscripción de su provincia, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Segovia en las generales de 2023

En Segovia, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 44,2 % de los votos válidos.

Por detrás, a 11,2 puntos, quedó el PSOE, con el 33,0 % y 9.244 votos. Le siguieron Vox (11,8 %) y Sumar (8,6 %).

La participación llegó al 74,8 %, 2,4 puntos menos que la provincial (77,2 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Segovia

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Segovia: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Segovia

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 12 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está José Mazarías Pérez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: