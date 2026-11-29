España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En la provincia de Segovia estaban llamados a votar 121.464 electores, 4.195 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Segovia a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Segovia elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en la provincia de Segovia en las generales de 2023

En la provincia de Segovia, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 45,0 % de los votos válidos y 2 de los 3 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 30,6 % y 27.113 votos, 14,4 puntos menos. Después vinieron Vox (14,1 %) y Sumar (8,1 %). Los 3 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 1. A Vox le faltaron 7.438 votos para quitarle el último escaño al PP.

La participación fue del 75,3 %, 8,7 puntos por encima de la media española (66,6 %). Por municipios, el PP ganó en 185 de los 209 y el PSOE, en 22.

El Senado en la provincia de Segovia

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Paloma Inés Sanz Jerónimo (PP), con 40.424 votos.

El historial electoral de la provincia de Segovia

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en la provincia de Segovia: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: