Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Santiago de Compostela estaban llamados a votar 92.976 electores, 13.317 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Santiago de Compostela a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Santiago de Compostela vota en la circunscripción de A Coruña, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Santiago de Compostela

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Santiago de Compostela, con el 41,9 % de los votos válidos.

Por detrás, a 16 puntos, quedó el PSOE, con el 25,9 % y 15.479 votos. Después vinieron Sumar (14,0 %), el BNG (13,1 %) y Vox (3,7 %).

Votó el 76,0 % del censo, 3,1 puntos más que en el conjunto de la provincia (72,9 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Santiago de Compostela

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Santiago de Compostela: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Santiago de Compostela?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 11 de los 25 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Goretti Sanmartín Rei, del BNG. En Galicia, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: