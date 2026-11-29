España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Galicia estaban llamados a votar 2.734.437 electores. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Galicia:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Galicia reparte 23 diputados entre sus 4 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Galicia en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Galicia, con el 43,6 % de los votos válidos y 13 de los 23 diputados que se eligen en la comunidad.

El segundo puesto fue para el PSOE: 29,8 % y 486.832 votos, 13,8 puntos menos. Le siguieron Sumar (10,9 %), el BNG (9,4 %) y Vox (4,9 %). En el conjunto de la comunidad, los 23 diputados quedaron así: el PP, 13; el PSOE, 7; Sumar, 2, y el BNG, 1.

La participación fue del 61,4 %, 5,2 puntos por debajo de la media española (66,6 %). El PP ganó en las 4 provincias.

El Senado en Galicia

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 16 senadores: 12 del PP y 4 del PSOE.

Las generales anteriores en Galicia

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Galicia: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

El gobierno de Galicia

En las últimas autonómicas, el 18 de febrero de 2024, ganó el PP, con 40 de los 75 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Alfonso Rueda (PP), que gobierna en solitario y con mayoría absoluta.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: