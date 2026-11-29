Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de la provincia de A Coruña para estas generales es de 1.106.719 electores, 178.659 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de A Coruña, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de A Coruña elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en la provincia de A Coruña en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de A Coruña, con el 43,1 % de los votos válidos y 4 de los 8 diputados.

Por detrás, a 15 puntos, quedó el PSOE, con el 28,2 % y 190.897 votos. Le siguieron Sumar (12,2 %), el BNG (10,0 %) y Vox (5,1 %). Los 8 escaños se repartieron así: el PP, 4; el PSOE, 2; Sumar, 1, y el BNG, 1. El último se lo llevó el BNG; al PSOE le habrían bastado 12.063 votos más para quedárselo.

La participación fue del 62,9 %, 3,7 puntos por debajo de la media española (66,6 %). Los residentes en el extranjero eran el 15,0 % del censo (163.367 personas) y votó el 6,4 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 72,9 %. El PP fue primero en 91 de los 93 municipios, y el PSOE, en 2.

El Senado en la provincia de A Coruña

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Rosa María Gallego Neira (PP), con 282.314 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de A Coruña

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en la provincia de A Coruña: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: