Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Santa Cruz de Tenerife estaban llamados a votar 205.813 electores, 34.722 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Santa Cruz de Tenerife:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Santa Cruz de Tenerife vota en la circunscripción de su provincia, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Santa Cruz de Tenerife

El PP quedó primero en Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 37,1 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 33,8 % y 35.351 votos, 3,3 puntos menos. Le siguieron Coalición Canaria (13,4 %) y Sumar (11,8 %).

La participación llegó al 63,6 %, 0,5 puntos menos que la provincial (64,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue Pedro Manuel Martín Domínguez, del PSOE, con 35.261 votos.

Quién había ganado antes en Santa Cruz de Tenerife

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Santa Cruz de Tenerife desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 10 de los 27 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está José Manuel Bermúdez Esparza, de Coalición Canaria.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: