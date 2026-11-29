España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife estaban llamados a votar 927.149 electores, 125.194 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Santa Cruz de Tenerife elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 6 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?

El PP quedó primero en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 35,4 % de los votos válidos y 3 de los 7 diputados.

Por detrás quedó el PSOE, con el 33,5 % y 165.590 votos. Los separaron 9.180 votos. Después vinieron Coalición Canaria (16,7 %) y Sumar (10,8 %). Los 7 escaños se repartieron así: el PP, 3; el PSOE, 3, y Coalición Canaria, 1. A Sumar le faltaron 1.565 votos para quitarle el último escaño al PSOE.

Votó el 56,8 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Los residentes en el extranjero eran el 12,2 % del censo (107.213 personas) y votó el 4,3 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 64,1 %. Por municipios, el PP ganó en 34 de los 54 y el PSOE, en 18.

El Senado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Para el Senado vota cada isla por separado: Tenerife, 2 del PSOE y 1 del PP; La Palma, 1 del PSOE; La Gomera, 1 de la Agrupación Socialista Gomera; El Hierro, 1 de la Agrupación Herreña Independiente.

El historial electoral de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: