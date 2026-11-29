España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Canarias estaban llamados a votar 1.866.387 electores. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Canarias, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Canarias reparte 15 diputados entre sus 2 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Canarias

En Canarias, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 33,3 % de los votos válidos y 6 de los 15 diputados que se eligen en la comunidad.

Por detrás, a 2,9 puntos, quedó el PP, con el 30,4 % y 311.627 votos. Le siguieron Coalición Canaria (11,4 %), Sumar (10,5 %) y Vox (7,6 %). En el conjunto de la comunidad, los 15 diputados quedaron así: el PSOE, 6; el PP, 6; Coalición Canaria, 1; Sumar, 1, y Vox, 1.

La participación fue del 58,2 %, 8,4 puntos por debajo de la media española (66,6 %). Cada provincia la ganó un partido distinto: el PSOE y el PP.

El Senado en Canarias

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 11 senadores: 7 del PSOE, 2 del PP, 1 de la Agrupación Socialista Gomera y 1 de la Agrupación Herreña Independiente.

Quién había ganado antes en Canarias

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Canarias: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El gobierno de Canarias

En las últimas autonómicas, el 28 de mayo de 2023, ganó el PSOE, con 23 de los 70 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Fernando Clavijo (Coalición Canaria), al frente de una coalición de CC, PP y la Agrupación Herreña Independiente en minoría.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: