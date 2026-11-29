Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Donostia/San Sebastián para estas generales es de 161.388 electores, 14.558 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Donostia/San Sebastián a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Donostia/San Sebastián vota en la circunscripción de Gipuzkoa, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Donostia/San Sebastián

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Donostia/San Sebastián, con el 25,0 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para EH Bildu: 21,8 % y 22.217 votos, 3,2 puntos menos. Le siguieron el PNV (21,3 %), el PP (15,3 %) y Sumar (12,1 %).

La participación llegó al 70,0 %, 2,7 puntos más que la provincial (67,4 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Donostia/San Sebastián

Hasta las de 2023, el PSOE no había vuelto a ganar unas generales en Donostia/San Sebastián desde las de 2008: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PNV.

El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PNV, que sacó 9 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Jon Insausti Mariñelarena, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: