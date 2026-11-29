España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de San Cristóbal de La Laguna para estas generales es de 138.474 electores, 6.047 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en San Cristóbal de La Laguna:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

San Cristóbal de La Laguna vota en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en San Cristóbal de La Laguna

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en San Cristóbal de La Laguna, con el 34,8 % de los votos válidos.

Por detrás, a 3,7 puntos, quedó el PP, con el 31,1 % y 25.773 votos. Le siguieron Coalición Canaria (15,2 %) y Sumar (14,8 %).

Votó el 65,2 % del censo, 1,1 puntos más que en el conjunto de la provincia (64,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en San Cristóbal de La Laguna

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en San Cristóbal de La Laguna: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 10 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Luis Yeray Gutiérrez Pérez, de esa misma lista. La presidencia de Canarias es de otro partido, Coalición Canaria.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: